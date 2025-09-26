Путин назвал ключевую задачу для России

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе обращения к избранным главам регионов, что дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности России является ключевой задачей. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«В этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса», — отметил глава государства.

По словам Путина, активная, деятельная поддержка российских военнослужащих, которые находятся на передовой, ветеранов специальной военной операции (СВО), членов их семей — это задачи, которые остаются в качестве ключевых.

Президент рассчитывает на продолжение этой работы.

Российский лидер также сообщил о наличии всех возможностей и ресурсов для того, чтобы решать задачи стратегического развития страны, добиваться позитивных изменений в экономике и социальной сфере.

Кроме того, Путин заявил, что россияне понимают, через какой ответственный исторический момент проходит РФ, граждане поддерживают руководство страны, однако и власти обязаны улучшать условия их жизни.

26 сентября глава российского государства в режиме видеоконференции встретился с избранными главами субъектов РФ.

Ранее Путин рассказал о работе по обеспечению безопасности Союзного Государства.