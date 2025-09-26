На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что российская экономика «катится к чертям»

Трамп заявил, что экономика России якобы находится в плохом состоянии
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Экономика Российской Федерации якобы находится в плохом состоянии на фоне конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

По его словам, у России «дела идут очень плохо, учитывая, что она поставила на кон абсолютно все».

«Их экономика катится к чертям», — сказал американский лидер.

23 сентября Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что российская экономика якобы находится в «ужасном состоянии» и «разрушается» из-за украинского конфликта.

В тот же день глава Белого дома, выступая на заседании Генассамблеи ООН, сообщил, что Вашингтон готов ввести против РФ «серьезные пошлины», если она не согласится на завершение конфликта. Также политик упрекнул страны НАТО в том, что они покупают российскую нефть вопреки его призывам.

Ранее в США рассказали о мнении Трампа об экономической изоляции России.

СВО: последние новости
