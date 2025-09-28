Парламентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

По данным ЦИК, на момент 14:30 по местному времени (совпадает с московским) участие в выборах приняли более 33% граждан Молдавии, внесенных в списки для голосования. Отмечается, что это минимальное число избирателей для того, чтобы признать выборы состоявшимися.

В ЦИК рассказали, что в первой половине дня наблюдалась довольно низкая активность избирателей. Однако после полудня показатели улучшились как внутри страны, так и за рубежом.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы. Участки для голосования будут открыты до 21:00. Предварительные итоги станут известны в ночь на 29 сентября.

До этого бывший президент страны Игорь Додон заявил, что нынешние власти Молдавии готовятся аннулировать результаты выборов по румынскому сценарию. Он подчеркнул, что оппозиция не позволит им это сделать и призвал молдован 29 сентября в 12:00 выйти перед парламентом для «защиты нашей победы».

Ранее французский политик обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Молдавии.