В Крыму ответили на угрозы Вэнса в адрес России

Глава парламента Крыма Константинов назвал маневрами угрозы Вэнса в адрес России
Daniel Cole/Reuters

Угрозы вице-президента США Джея Ди Вэнса в адрес России являются политическими маневрами. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Нам надо делать свое дело, а не реагировать на каждый их чих. Они принялись маневрировать в поле украинского кризиса, решая при этом какие-то свои задачи: не то борются таким образом с демократами, не то хотят им понравиться», — заявил он.

По словам Константинова, разбираться в этом нет смысла. Он подчеркнул, что в перечень первостепенных задач России не входит необходимости понравиться западным политикам, однако российская сторона должна заставить их «считаться с собой».

До этого Вэнс предупредил РФ об «очень дурных» последствиях в случае отказа Москвы от «добросовестных» переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «ясно дал понять: речь идет не об изменении позиции, а о признании реальности».

23 сентября Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сообщил, что Вашингтон готов ввести против России «серьезные пошлины», если она не согласится на завершение украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что пошлины работают, потому что «людям просто некуда деваться».

