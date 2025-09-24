На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вэнс пригрозил России «очень дурными» последствиями

Вэнс предупредил Россию о дурных последствиях в случае отказа от переговоров
Ken Cedeno/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Российскую Федерацию об «очень дурных» последствиях в случае отказа Москвы от «добросовестных» переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если Россия откажется вести переговоры добросовестно, я думаю, это грозит очень и очень дурными последствиями для этой страны», — сказал политик.

По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «ясно дал понять: речь идет не об изменении позиции, а о признании реальности».

23 сентября Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сообщил, что Вашингтон готов ввести против России «серьезные пошлины», если она не согласится на завершение украинского конфликта.

В этот же день американский лидер заявил, что Украина рано или поздно сможет вернуться к своим «изначальным границам», а РФ «уже три с половиной года сражается в войне, которую при реальной военной силе можно было бы выиграть за неделю». По его словам, США продолжат поставки оружия НАТО, а альянс будет распоряжаться им по своему усмотрению.

Ранее Трамп заявил, что пошлины работают, потому что «людям просто некуда деваться».

Переговоры о мире на Украине
