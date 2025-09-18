Трамп заявил, что пошлины работают, потому что «людям просто некуда деваться»

Трамп: только США могут вводить пошлины против других стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения. Об этом американский лидер заявил на встрече с представителями деловых кругов, где он присутствовал вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает CNN.

«Мы получаем триллионы долларов за счет пошлин, они оказывают крайне благотворное влияние на экономику нашей страны… К слову, мы единственные, кто может вводить пошлины, другие не могут.», — заявил глава Белого дома.

Американский лидер добавил, что пошлины работают, поскольку «людям просто некуда деваться».

Также Трамп заявил, что США могут пойти на продление договоренностей с Китаем, но это будет продление на тех же условиях, что и сейчас. По его словам, Вашингтон может вновь отложить повышение пошлин на китайские товары.

До этого стало известно, что американский лидер в письме к странам — членам НАТО предложил им ввести тарифы в диапазоне 50-100% на товары, импортируемые из КНР. По словам Трампа, данное решение поспособствует прекращению украинского конфликта и будет отменено после его завершения.

Ранее Трамп заявил, что санкциям предпочитает пошлины.