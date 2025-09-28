Саркози высказался о тюремном сроке, к которому его приговорили

Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку. Его слова приводит Le Journal du dimanche.

«Я был готов ко всему, но не к этому, признаюсь. Все зашло еще дальше, чем я мог себе представить, были нарушены все пределы верховенства закона», — заявил он.

Саркози добавил, что не понимает причину применения наказания без отсрочки до рассмотрения апелляции.

Ранее суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

По версии следствия, Саркози договорился с тогдашним лидером Ливии Муаммаром Каддафи в 2005 году о получении средств на избирательную кампанию в обмен на политическую поддержку на международной арене.

Бывшему президенту предъявляли обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии ливийских государственных средств. Сам Саркози неоднократно заявлял, что обвинения строятся без веских доказательств.

Ранее сообщалось, что Саркози поместят в тюрьму Санте в Париже.