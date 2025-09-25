Бывшего президента Франции признали виновным в преступном сговоре

Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре в рамках дела о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года. Об этом сообщает телеканал France 24.

Саркози признан виновным в преступном сговоре с целью получения незаконных средств на избирательную кампанию от ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Прокуроры утверждают, что Саркози заключил сделку с Каддафи в 2005 году, чтобы получить финансирование избирательной кампании в обмен на поддержку на международной арене.

До этого Саркози уже предъявлялись обвинения в пассивной коррупции, нелегальном финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств. Сам политик заявлял, что обвинен без каких-либо вещественных доказательств.

В 2011 году в Ливии заявили, что Саркози получал денежные средства от Каддафи. Сын бывшего ливийского лидера Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от Саркози, который на тот момент занимал пост президента, признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства.

Новость дополняется.