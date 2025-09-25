На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Саркози сделал заявление после приговора

Саркози: я буду бороться, чтобы доказать свою невиновность
Global Look Press

Бывший президент Франции Николя Саркози после тюремного приговора заявил, что намерен бороться за свою невиновность. Его слова передает Reuters.

«Если они действительно хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой», — сказал он.

25 сентября суд в Париже приговорил бывшего президента Франции к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года средствами, поступившими из Ливии.

По версии следствия, Саркози договорился с тогдашним лидером Ливии Муаммаром Каддафи в 2005 году о получении средств на избирательную кампанию в обмен на политическую поддержку на международной арене.

Бывшему президенту предъявляли обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии ливийских государственных средств. Сам Саркози неоднократно заявлял, что обвинения строятся без веских доказательств.

Информация о возможных денежных переводах от Каддафи появилась в 2011 году, когда сын ливийского лидера Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего президента Франции признать факт получения помощи от Триполи.

Ранее Саркози назвал «исторической ошибкой» Европы считать Россию главным врагом.

