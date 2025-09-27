На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров рассказал, что Сталин хотел сделать штаб-квартиру ООН в Сочи

Лавров: Сталин, по легенде, предлагал Сочи для размещения штаб-квартиры ООН
Kay Nietfeld/Global Look Press

Лидер СССР Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Эту историю он рассказал на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Есть такая легенда, что когда в первый раз были переговоры о необходимости создания всемирной организации, Иосиф Виссарионович активно зазывал в Сочи штаб-квартиру ООН», — сказал он.

В 1946 году Нью-Йорк был официально выбран местом нахождения Центральных учреждений ООН. Вопросы пребывания штаб-квартиры ООН в США регулирует заключенное между всемирной организацией и Вашингтоном соглашение, принятое Генассамблеей 31 октября 1947 года (резолюция 169).

До этого колумбийский президент Густаво Петро призвал перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка. Он подчеркнул, что президенты, участвующие в заседании Генассамблеи международной организации, пользуются полным иммунитетом.

24 сентября Петро с трибуны ООН призвал возбудить уголовное дело в отношении американских чиновников и президента. Он обвинил американского коллегу Дональда Трампа в том, что тот отдал приказ наносить удары по судам в Карибском море, где находились «молодые люди, которые просто хотели убежать от бедности».

Ранее Лавров сообщил, что осенью пройдет третий раунд консультаций России и США .

