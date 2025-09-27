Страны — члены G4 заявили о необходимости реформировать Совбез ООН

Страны — члены Группы четырех (G4) выступили за скорейшую реформу Совета Безопасности ООН. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление этих государств, принятое по итогам встречи в Нью-Йорке.

В документе отмечается, что министры стран G4 в ходе заседания отметили, что Всемирная организация в условиях растущей нестабильности международного порядка не способна выполнять роль центра многосторонности.

«Крайне важно как можно скорее реформировать Совет Безопасности, чтобы он по-настоящему отражал современные геополитические реалии, тем самым повышая представительность, легитимность, эффективность и действенность», — подчеркивается в заявлении.

Министры обратили внимание, что решающим значением для реформы Совбеза ООН является его расширение. Речь идет об увеличении числа как постоянных членов данного органа, так и непостоянных.

Кроме того, представители стран — членов Группы четырех сошлись во мнении о необходимости усиления роли развивающихся государств во Всемирной организации. Также они подтвердили взаимную поддержку кандидатур друг друга в качестве новых постоянных членов реформированного СБ ООН.

G4 состоит из Германии, Японии, Индии и Бразилии. Участники организации обязались поддерживать заявки друг друга на постоянные места в Совете Безопасности ООН.

Ранее в Кремле оценили идею реформирования Совбеза ООН.