Президент Колумбии: штаб-квартира ООН не может оставаться в Нью-Йорке

Президент Колумбии Петро призвал переместить штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка
Fernando Vergara/AP

Колумбийский президент Густаво Петро в соцсети X призвал перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка.

Он подчеркнул, что президенты, участвующие в заседании Генассамблеи международной организации, пользуются полным иммунитетом.

«Тот факт, что не был разрешен въезд палестинским властям и была аннулирована моя виза... свидетельствует о том, что правительство США больше не соблюдает нормы международного права», — заявил президент Колумбии.

По его мнению, штаб-квартира Организации Объединенных Наций больше не может оставаться в Нью-Йорке.

24 сентября Петро с трибуны ООН призвал возбудить уголовное дело в отношении американских чиновников и президента. Он обвинил американского коллегу Дональда Трампа в том, что тот отдал приказ наносить удары по судам в Карибском море, где находились «молодые люди, которые просто хотели убежать от бедности».

Спустя два дня колумбийский лидер вышел на улицу Нью-Йорка, где призывал американских солдат не подчиняться приказам властей и якобы подстрекал к их применению насилия. После этого Госдеп аннулировал визу Петро.

Ранее США не позвали на конференцию по демократии на Генассамблее ООН.

