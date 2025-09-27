На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин в декабре поедет в Индию

Лавров подтвердил, что в декабре Путин совершит визит в Нью-Дели
Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН подтвердил, что российский президент Владимир Путин в декабре посетит Индию.

Дипломат заявил, что Москва уважительно относится к национальным интересам и внешней политике Нью-Дели.

«Совсем недавно премьер-министр [Индии Нарендра] Моди и президент Путин встречались в Тяньцзине на саммите ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в Китае. А в декабре готовится государственный визит президента Путина в Нью-Дели», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что РФ и Индию связывает «огромная, насыщенная двусторонняя повестка дня».

Два дня назад на встрече с российским вице-премьером Дмитрием Патрушевым на полях выставки World Food India в Нью-Дели Моди «передал теплые приветствия» Путину и заявил, что «с нетерпением ждет» его визита в Индию на 23-й ежегодный саммит Индия — Россия. Премьер-министр обсудил с российским гостем и вопросы расширения сотрудничества в сферах сельского хозяйства, удобрений, пищевой промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее Путин уступил Моди свое любимое место в Aurus.

