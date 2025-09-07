На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин уступил Моди свое любимое место в Aurus

Владимир Путин решил уступить свое место в Aurus Нарендре Моди
narendramodi/X

Президент РФ Владимир Путин решил уступить свое место в автомобиле Aurus премьеру Индии Наренде Моди в рамках двусторонней встречи в китайском Тяньцзине. Об этом рассказал журналист «России 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Индийскому премьеру Путин уступил свое место в автомобиле», — отметил он.

На видео можно заметить, что индийский премьер с интересом рассматривает салон автомобиля Путина. Также помощник Моди попросил двух лидеров сделать фото в Aurus «для истории».

1 сентября на полях саммита ШОС Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а 3 сентября у Путина прошли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

5 сентября американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что США «потеряли» Индию и Россию, которые теперь якобы оказались в сфере влияния Китая. К своему посту глава Белого дома прикрепил совместную фотографию с Путиным, Цзиньпином и Моди и пожелал им «долгого и процветающего будущего».

Ранее стало известно, что Россия и Китай согласуют взаимное признание водительских прав.

