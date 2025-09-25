Премьер Индии подтвердил, что ждет Путина на саммите в Нью-Дели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что ждет президента России Владимира Путина на саммите в Нью-Дели. Об этом рассказывает РИА Новости.

В МИД Индии сообщили по итогам встречи Моди с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым на полях проходящей в Нью-Дели выставки World Food India, что премьер передал теплые приветствия президенту Путину и заявил, что с нетерпением ждет его визита в Индию на 23-й ежегодный саммит Индия — Россия.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, Моди и Патрушев обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах сельского хозяйства, удобрений, пищевой промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес.

17 сентября Путин провел телефонный разговор с Моди. Российский лидер отметил, что отношения РФ и Индии носят доверительный и дружеский характер. По словам президента России, под руководством Моди Индия проводит абсолютно независимую, суверенную политику и добивается хороших результатов в сфере экономики.

Ранее Лавров анонсировал визит Путина в Индию.