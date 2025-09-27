На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венесуэле обвинили ООН в двойных стандартах

Постпред Венесуэлы в ООН Делёз: политика СПЧ ООН говорит о двойных стандартах
Denis Balibouse/Reuters

Постоянный представитель Венесуэлы при Организации Объединенных Наций в Женеве Александр Габриэль Яньес Делёз в интервью РИА Новости заявил, что политика Совета по правам человека ООН говорит о двойных стандартах.

«СПЧ одобрил 10 направлений деятельности против Венесуэлы, на это выделен бюджет в 10 миллионов долларов. При этом вы не найдете ни одного мандата, который звучал бы как «расследование нарушения прав человека правительством Израиля»», — напомнил дипломат.

При этом он отметил, что миссия, которая занимается правами человека на оккупированных палестинских территориях, прямо не упоминает Израиль. По словам Делёза, столь разный подход говорит о двойных стандартах совета.

5 февраля министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что еврейское государство вслед за США решило выйти из Совета ООН по правам человека, при котором оно являлось наблюдателем на правах страны-члена ООН. После этого официальный представитель СПЧ ООН Паскаль Сим напомнил, что Израиль не входит в состав членов Совета, и поэтому не может из него выйти.

Ранее Иран потребовал исключить Израиль из Генассамблеи ООН.

