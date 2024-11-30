Иран потребовал исключить Израиль из Генассамблеи ООН

Иран обратился к четырем высокопоставленным чиновникам Организации Объединенных Наций с требованием исключить Израиль из Генеральной ассамблеи организации. Об этом заявил генеральный секретарь иранского Совета по правам человека (СПЧ) Казем Гариб-Абади, пишет РИА Новости.

По словам Гариб-Абади, что соответствующее заявление адресовано генсеку ООН Антониу Гутеррешу, председателю экономического и социального совета ООН Роберту Рею, главе комиссии ООН по делам женщин Абд аль-Азиз умм аль-Васил и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

Генсек СПЧ Ирана подчеркнул, что Израиль должен ответить за свои преступления исключением из Генассамблеи ООН. Чтобы остановить этот преступный режим, необходимо его максимально изолировать, отметил Гариб-Абади.

В своем заявлении Иран обвиняет Израиль в нарушении устава ООН, четырех Женевских конвенций, международных прав человека и гуманитарных прав. В тексте приводятся доказательства виновности еврейского государства в уничтожении мирных жителей, обстрелах жилых районов, разрушении системы образования Палестины и Ливана, а также других преступлениях.

28 ноября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна готова к полномасштабной войне с Израилем, но не хочет этого, однако обязательно ответит на все угрозы еврейского государства. По его словам, обязанность урегулировать конфликт на Ближнем Востоке лежит, прежде всего, на США. Именно они в первую очередь способны остановить Израиль, подчеркнул Арагчи.

Ранее глава МИД Ирана призвал создать коалицию для суда над Израилем и США.