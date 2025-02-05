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Израиль объявил о выходе из Совета ООН по правам человека вслед за США

Глава МИД Саар: Израиль выходит из Совета ООН по правам человека вслед за США
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Shutterstock

Израиль вслед за США решил выйти из Совета ООН по правам человека. Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар на своей странице в соцсети X.

По его словам, Израиль приветствует решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из СПЧ ООН.

«Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в СПЧ ООН», — написал Саар.

Министр обвинил СПЧ ООН в том, что Совет «традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от критики», и «постоянно демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль».

Глава МИД напомнил, что СПЧ ООН принял более 100 осуждающих резолюций в отношении еврейского государства. Это более 20% резолюций, принятых за все время существования Совета, «и больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых».

Саар подчеркнул, что Израиль больше не будет терпеть дискриминацию СПЧ ООН.

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