Израиль объявил о выходе из Совета ООН по правам человека вслед за США

Израиль вслед за США решил выйти из Совета ООН по правам человека. Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар на своей странице в соцсети X.
По его словам, Израиль приветствует решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из СПЧ ООН.
«Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в СПЧ ООН», — написал Саар.
Министр обвинил СПЧ ООН в том, что Совет «традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от критики», и «постоянно демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль».
Глава МИД напомнил, что СПЧ ООН принял более 100 осуждающих резолюций в отношении еврейского государства. Это более 20% резолюций, принятых за все время существования Совета, «и больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых».
Саар подчеркнул, что Израиль больше не будет терпеть дискриминацию СПЧ ООН.
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