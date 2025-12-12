На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Завербованная мошенниками россиянка обворовала чужой дом и перевела им деньги

Мошенники заставили 19-летнюю девушку обокрасть чужой дом в Вологде

В Вологде девушка, находившаяся под воздействием аферистов, украла из частного дома деньги и украшения. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В полицию города обратился пенсионер, сообщив, что из его дома пропали 150 тыс. рублей и золотые украшения. Камеры видеонаблюдения сняли, как неизвестная пробралась на участок и в дом заявителя.

Ее оказалась ранее не судимая девушка 2006 года рождения. Она призналась, что мошенники взломали ее аккаунт на «Госуслугах» и пригрозили оформлением кредитов на ее имя, а затем заставили совершить преступление.

Украденные деньги девушка перевела на указанный счет, а драгоценности сдала в ломбард, выручила еще 150 тысяч, которые тоже отправила. Часть украшений удалось вернуть.

Против вологжанки завели уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с проникновением) и отпустили ее под подписку о невыезде.

Ранее студентка отдала мошенникам 28 млн рублей, пытаясь поменять ключ от домофона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами