Завербованная мошенниками россиянка обворовала чужой дом и перевела им деньги

В Вологде девушка, находившаяся под воздействием аферистов, украла из частного дома деньги и украшения. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В полицию города обратился пенсионер, сообщив, что из его дома пропали 150 тыс. рублей и золотые украшения. Камеры видеонаблюдения сняли, как неизвестная пробралась на участок и в дом заявителя.

Ее оказалась ранее не судимая девушка 2006 года рождения. Она призналась, что мошенники взломали ее аккаунт на «Госуслугах» и пригрозили оформлением кредитов на ее имя, а затем заставили совершить преступление.

Украденные деньги девушка перевела на указанный счет, а драгоценности сдала в ломбард, выручила еще 150 тысяч, которые тоже отправила. Часть украшений удалось вернуть.

Против вологжанки завели уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с проникновением) и отпустили ее под подписку о невыезде.

