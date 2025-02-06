В ООН объяснили, почему Израиль не может выйти из Совета по правам человека

СПЧ ООН: Израиль не может выйти из Совета, так как не является его членом

Израиль не входит в число стран — членов Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и потому не может выйти из его состава. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель СПЧ ООН Паскаль Сим.

Он отметил, что Израиль, подобно любому из 193 государств — членов ООН, имеет статус наблюдателя в СПЧ. В тоже время он не входит в число 47 членов Совета. Поэтому Израиль как государство-наблюдатель не может выйти из состава органа, в котором не состоит.

Сим подчеркнул, что еврейское государство много лет регулярно взаимодействовало с СПЧ.

5 февраля министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что еврейское государство вслед за США решило выйти из Совета ООН по правам человека. Министр обвинил СПЧ ООН в том, что Совет «традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от критики», и «постоянно демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль».

Ранее МИД РФ раскритиковал решение Израиля о запрете деятельности БАПОР.