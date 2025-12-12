В офисе Зеленского назвали одно из условий для прекращения конфликта

В рамках мирного соглашения Россия должна принять участие в восстановлении Украины. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что Россия должна внести свой вклад в восстановление Украины финансово.

«Это обязательный элемент прекращения войны. В противном случае <...> сдерживающего фактора не будет», — сказал Подоляк.

Во время интервью он также рассказал, что Украина согласна на создание буферной зоны на территории Донбасса. Демилитаризованная зона вынудит украинские и российские войска с обеих сторон нынешней линии фронта в Донбассе к выводу войск. Этот стратегически важный регион может оказаться под контролем международных сил, включая США.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и США подпишут соглашение о восстановлении страны.