Посол объяснил обвинения в адрес РФ в нарушении воздушного пространства НАТО

Посол Келин назвал истерией обвинения РФ в нарушении воздушных границ НАТО
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Страны Запада обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства НАТО для поддержания напряженности. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Цель [обвинений] — поддержать напряженность и антироссийскую истерию, которая сейчас особенно нужна Лондону, Парижу, Берлину, Варшаве», — добавил он.

22 сентября министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готова к «прямой конфронтации» с РФ из-за сообщений Польши, Эстонии и Румынии о воздушных инцидентах.

По ее словам, объединенная мощь стран — членов НАТО не имеет конкурентов, а «решимость альянса защищать мир и безопасность в Европе непоколебима». Глава британского МИД подчеркнула, что если понадобится, то НАТО будет противостоять самолетам, нарушившим воздушное пространство членов альянса.

19 сентября эстонские власти заявили, что три российских истребителя МиГ-31нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регионе были подняты истребители НАТО для сопровождения истребителей. Позже Таллин обратился к союзникам по НАТО, запросив консультацию согласно четвертой статье устава альянса.

Ранее на Западе заявили, что не знают, как реагировать на «инцидент с дронами» в Польше.

