В МИД Британии заявили о риске прямого столкновения НАТО с Россией

Глава МИД Британии Купер заявила о готовности НАТО к прямой конфронтации с РФ

Действия России, истребители которой якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, грозят прямым столкновением со странами НАТО, заявила глава МИД Британии Иветт Купер, выступая на заседании Совбеза ООН. Об этом пишет РИА Новости.

«Они открывают путь к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией», — сказала Купер.

По ее словам, объединенная мощь стран — членов НАТО не имеет конкурентов, а «решимость альянса защищать мир и безопасность в Европе непоколебима». Глава британского МИД подчеркнула, что если понадобится, то НАТО будет противостоять самолетам, нарушившим воздушное пространство членов альянса.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения истребителей. Позже Таллин обратился к союзникам по НАТО, запросив консультацию согласно четвертой статье устава альянса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными обвинения о нарушении российскими самолетами воздушного пространства стран Европы.

