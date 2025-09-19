На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе признали, что не знают, как реагировать на «инцидент с дронами» в Польше

CNN: НАТО и Запад не могут выяснить причину инцидента с БПЛА в Польше
AliaksaB/Shutterstock/FOTODOM

Разведка НАТО и западных стран не знает причину «инцидента с дронами» в Польше и не может определить ее. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных сотрудников западной разведки.

«У нас просто нет достаточных разведданных, так или иначе,» — указал один из американских источников.

CNN отмечает, что сотрудники разведки, а также дипломатические источники указали на отсутствие единого мнения среди стран — членов Североатлантического альянса по этому вопросу. При этом в разведке западных стран отмечают, что склоняются к тому, что инцидент был непреднамеренным.

На фоне неопределенности относительно причин инцидента в НАТО не знают, как на него реагировать, резюмирует CNN.

В ночь на 10 сентября сообщалось о нарушении воздушного пространства Польши более 20 беспилотниками, несколько из них были сбиты. Польский премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО.

В Минобороны России, комментируя инцидент, заявили, что Вооруженные силы РФ не собирались наносить удары по польской территории. Помимо этого в оборонном ведомстве выразили готовность провести с коллегами из Варшавы консультации по этому вопросу.

Ранее Захарова пошутила о «запуганной» дронами Польше.

