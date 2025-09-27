Константинов: Украина никогда не вернет Крым и Новороссию

Украина никогда не вернет Крым и Новороссию. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, физически и технически это невозможно. Парламентарий подчеркнул, что никакие территории не принадлежат Украине по праву, поскольку государство это возникло вследствие правового произвола, сопровождавшего развал СССР.

Константинов таким образом прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности возвращения Украины к границам 1991 года и призвал Киев подумать о восстановлении законности государства. Парламентарий также назвал незаконной передачу крымского полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году.

23 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер обрушился с критикой на Россию и призвал Киев «действовать».

Трамп заявил, что с поддержкой ЕС Украина «сможет вернуть всю изначальную территорию».

Ранее в США объяснили изменение позиции Трампа по Украине.