В Молдавии наступил день тишины накануне выборов

В Молдавии наступил день тишины от агитации перед парламентскими выборами

День тишины наступил в Молдавии накануне голосования на парламентских выборах 28 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

В ночь на 27 сентября вступил в силу запрет на проведение любой предвыборной агитации, в том числе рекламные ролики на телевидении, публикации в печатных и электронных СМИ, а также встречи с избирателями.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

Также Санду заявляла, что РФ якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу. В МИД РФ в ответ заявили, что молдавские власти не уверены, что смогут победить на парламентских выборах, поэтому используют обвинительную риторику в адрес РФ.

Ранее Додон обвинил власти Молдавии в произволе во время предвыборной кампании.