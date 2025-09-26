В Венгрии опровергли нарушение БПЛА украинской границы

Минобороны Венгрии заявило, что утверждение украинского президента Владимира Зеленского о нарушении украинской границы якобы венгерскими дронами не соответствуют действительности. Сообщение министерства приводит портал Telex.

«Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о нахождении венгерского военного беспилотника на территории Украины не соответствует действительности», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве Венгрии подчеркнули, что венгерские вооруженные силы не осуществляли полет беспилотника, который якобы мог нарушить венгерско-украинскую границу.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал проявлением «хунгарофобии»Антивенгерские настроения — неприязнь, недоверие, дискриминация или ксенофобия, направленные против венгров. Они могут выражаться в ненависти, обиде, недоверии, запугивании, страхе и враждебности по отношению к венгерскому народу, языку и культуре заявления президента Украины о нарушении украинской границы венгерскими дронами.

26 сентября Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства страны беспилотными летательными аппаратами, предположительно принадлежащими Венгрии. Он предположил, что беспилотники могли заниматься разведывательной деятельностью, собирая информацию о промышленной инфраструктуре приграничных регионов Украины.

Ранее в Венгрии испугались возможного членства Украины в Евросоюзе.