В Венгрии испугались возможного членства Украины в Евросоюзе

Сийярто: прием Украины в ЕС будет означать вовлечение сообщества в конфликт
РИА Новости

Прием Украины в Европейский союз будет означать вовлечение сообщества в конфликт. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире программы «Борцовский час», передает РИА Новости.

По его словам, если глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры Евросоюза отправят европейских военных на Украину, хоть она и не является членом ЕС, то государства сообщества будут втянуты войну.

В таком случае Венгрии тоже придется быть вовлеченной в конфликт, а она этого не хочет, подчеркнул дипломат.

Сийярто напомнил, что Евросоюз уже длительное время пытается популяризировать идею расширения миссии по подготовке украинских военных европейскими инструкторами и переноса ее на территорию Украины. Министр отметил, что оттуда останется только шаг до того, чтобы отправить вместе с инструкторами военных.

3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не ставила под сомнение потенциальное членство Украины в Евросоюзе. В то же время РФ всегда возражала против вступления республики в НАТО, подчеркнул политик.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал членство в ЕС одной из гарантий безопасности для Украины.

Новости Украины
