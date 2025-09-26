Сийярто обвинил Зеленского в хунгарофобии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве «хунгарофобии» после его утверждений о нарушении украинской границы венгерскими дронами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии. Уже видит кошмары», — считает венгерский министр.

26 сентября Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства страны беспилотными летательными аппаратами, предположительно принадлежащими Венгрии.

Зеленский предположил, что беспилотники могли заниматься разведывательной деятельностью, собирая информацию о промышленной инфраструктуре приграничных регионов Украины.

Напряженность в отношениях между Киевом и Будапештом возросла из-за позиции Венгрии, которая не поддержала стремление Украины к членству в Европейском союзе, а также в связи с инцидентами, связанными с атаками на нефтепровод «Дружба», являющийся каналом поставки российского топлива в Венгрию.

Ранее глава МИД Венгрии назвал позорной принудительную мобилизацию на Украине.