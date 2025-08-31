Глава МИД Венгрии пригрозил заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия намерена блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X.

По его словам, Будапешт будет вместе с президентом США Дональдом Трампом добиваться заключения соглашения с российским лидером Владимиром Путиным и выступать против санкций, которые могут нанести ущерб энергетической безопасности Венгрии.

«Комиссия ЕС в очередной раз выступила в качестве комиссии Украины, выступая в интересах Киева поверх интересов своих членов», — написал Сийярто.

30 августа он заявил, что Венгрия выступает против ускоренного членства Украины в Евросоюзе. По словам дипломата, Будапешт не позволит начать переговоры о евроинтеграции Киева, поскольку это нанесет ущерб венгерскому сельскому хозяйству. Сийярто добавил, что, попав в Венгрию, «украинская мафия» разрушила бы общественную безопасность.

На этой неделе Еврокомиссия заявила, что нефтепровод «Дружба», неоднократно атакованный украинской армией, не должен подвергаться новым ударам. По информации Reuters, прокачка сырья в Венгрию и Словакию после атаки в ночь на 22 августа возобновилась. На этом фоне Будапешт ввел ограничения против украинского военнослужащего — этнического венгра, ответственного за удары по нефтепроводу. Президент Украины Владимир Зеленский «возмутился» этим решением, а попавший под санкции военный с позывным «Мадьяр» призвал «засунуть их в задницу». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии подсчитали финансовые потери из-за конфликта на Украине.