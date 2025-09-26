На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили предложение ЕК вводить санкции против России в обход Венгрии

Песков: предложение ЕК о голосовании в обход Венгрии говорит о смене парадигмы
Maxim Shemetov/Reuters

Предложения Еврокомиссии по вопросу принятия решений о санкциях против России в обход Венгрии говорят о смене парадигмы в подходе к голосованию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Речь идет действительно о смене парадигмы, парадигмы, подходе к основам голосования по таким важным вопросам», — заявил он.

Песков призвал журналистов направить соответствующий запрос в Евросоюз, чтобы получить более точное понимание ситуации.

До этого Bloomberg со ссылкой на документ ЕС, разосланный министрам иностранных дел стран-участниц перед встречей в Копенгагене, писало, что Еврокомиссия предложила продлевать санкции против России решением простого большинства стран в обход Венгрии.

В публикации говорится, что ЕК предложила продлевать санкции решением квалифицированного большинства стран, а не единогласно, чтобы «снизить риск того, что Венгрия заблокирует процесс и добьется возвращения России активов».

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Венгрия и Словакия не должны подвергаться санкциям за закупки российских нефти и газа, но им необходимо обратиться к альтернативам, которые предлагают соседние страны. При этом дипломат признала, что российские энергоресурсы дешевле.

Ранее госсекретарь США раскритиковал требования Европы к Вашингтону ввести санкции против России.

