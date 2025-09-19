На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В конгресс США внесли проект о санкциях против «теневого флота» России

В конгресс США внесли проект о санкциях против теневого флота России
Kevin Lamarque/Reuters

В конгресс США внесли законопроект, в рамках которого предлагается ввести санкции против «теневого флота» России. Информация об этом опубликована на сайте Палаты представителей.

Инициатором законопроекта стал сенатор-республиканец Джеймс Риш. Документ поддержали представители обеих политических партий США: Джин Шахин, Тим Кейн, Том Коттон, Линдси Грэм, Шелдон Уайтхаус, Пит Рикеттс, Ричард Блументаль и Кристофер Кунс.

Согласно документу, санкции предлагается ввести против судов и компаний, задействованных в перевозке российской нефти вне международного контроля. Инициативу уже направили в комитет по иностранным делам сената.

О том, что группа американских сенаторов готовится представить законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении танкеров так называемого «теневого флота» РФ, писала Financial Times. По данным газеты, документ также может содержать меры против российских проектов в сфере сжиженного природного газа и военно-промышленного комплекс.

Ранее Путин предупредил о последствиях ударов по теневому флоту России.

Санкции против России
