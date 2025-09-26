Политолог назвал «бравадой» угрозы главы МИД Польши сбивать российские самолеты

Политолог Сергей Станкевич в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о готовности сбивать российские самолеты, оказавшиеся в воздушном пространстве республики. По мнению эксперта, подобные высказывания в большей степени направлены на личный пиар самого политика, но не отображают реальную позицию государства.

«Значительная часть этих заявлений — это самореклама и самолюбование со стороны вот такого рода психологических типов, которые представляет Радослав Сикорский. Он красуется, он бравирует своей дерзостью и своей способностью откровенно оскорбительные вещи произносить в адрес нашей страны», — сказал Станкевич.

Он добавил, что отвечать на такие угрозы не имеет смысла.

22 сентября Сикорский в ООН обратился к России с предупреждением после инцидента с БПЛА. По его словам, «если еще одна ракета или самолет без разрешения, намеренно или случайно, вторгнется в пространство Польши, будет сбита, а обломки упадут на территорию НАТО».

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию некоторых аэропортов, в том числе варшавского. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских БПЛА, найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Ранее СМИ сообщили, что Польша готовится вступить в украинский конфликт.