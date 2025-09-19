Главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий заявил, что желание главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские ракеты и беспилотники, находящиеся над Украиной, с территории Польши, является подготовкой к вступлению страны в прямой конфликт с Россией.

По словам Лисицкого, это означало бы прямое участие Польши в войне без защиты статьи 5 Устава НАТО.

Кроме того, он добавил, что польское правительство использует ситуацию в своих целях.

«Какой еще план есть у нынешнего правительства [Польши], чтобы дожить до конца срока? До появления беспилотников правительство пребывало в полном разладе. У него не было ни концепции, ни плана. Поэтому я и говорю, что правительство политически эксплуатирует эту ситуацию», — поделился Лисицкий.

Он отметил, что, вступив в войну таким образом, Польша автоматически потеряет защиту, предусмотренную статьей 5 Договора о НАТО, поскольку Альянс является оборонительной организацией, а это означает, что его цель — защищать своих членов в случае нападения.

15 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале писал, что создание бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать российские беспилотники будут означать войну альянса против РФ.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий дал согласие на пребывание в республике войск стран — членов НАТО.