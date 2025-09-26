Глава ЦИК РФ прокомментировала отказ российским наблюдателям в Молдавии

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) себя дискредитировал. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, комментируя отказ российским наблюдателям следить за выборами в Молдавии, передает РИА Новости.

«Они не допустили ни одного: полностью отказали всем нашим наблюдателем из России. И БДИПЧ ОБСЕ ничего не сделал. Это уже не первый случай. Зачем нам такая организация нужна?» — сказала она.

В Молдавии 28 сентября пройдут парламентские выборы. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

Также Санду заявляла, что РФ якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу. В МИД РФ в ответ заявили, что молдавские власти не уверены, что смогут победить на парламентских выборах, поэтому используют обвинительную риторику в адрес РФ.

Ранее в МИД РФ высказались об отказе Молдавии аккредитовать на выборы наблюдателей из России.