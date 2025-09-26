На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тони Блэр захотел править сектором Газа

The Economist: Тони Блэр хочет стать главой переходного органа управления Газой
John Sibley/Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр хочет стать главой переходного органа управления Газой. Об этом пишет The Economist.

Созданная Блэром НКО Tony Blair Institute (TBI) занимается созданием проекта такого органа. Предполагается, что он будет действовать в качестве «высшей политической и законной власти» в секторе по мандату ООН. Управление Газой хотят поручить секретариату из 25 человек и совету из семи человек.

Привлечение Блэра к управлению сектором Газа может вызвать возмущение на Ближнем Востоке, поскольку политик поддержал вторжение США в Ирак в 2003 году, а также не пользуется поддержкой ни ХАМАС, ни руководства Палестины, ни в Израиле.

До этого портал Axios писал, что Блэр участвовал в разработке плана послевоенного урегулирования на территории сектора Газа совместно с зятем президента США Дональда Трампа Дэвидом Кушнером и спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом.

Согласно материалу, Блэр и Кушнер представили Трампу предложения по плану послевоенного устройства Газы. Они собирались обсуждать варианты управления сектором без власти ХАМАС. При этом послевоенный план, согласованный с Белым домом, мог бы предоставить Нетаньяху «политическое прикрытие» для принятия решения о прекращении огня в рамках всеобъемлющего соглашения, предполагающего отстранение палестинского радикального движения от власти.

Ранее Трамп анонсировал «убедительное завершение» конфликта в Газе.

Война в Израиле
