Экс-премьер Британии и зять Трампа придумали план послевоенного устройства Газы

Axios: Уиткофф работал над планом для сектора Газа с Блэром и Кушнером

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф уже несколько месяцев обсуждает с бывшим премьером Британии Тони Блэром и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером послевоенный план для сектора Газа, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Они утверждают, что спецпредставитель встречался с британским политиком в июле в тот же день, когда лидер США виделся с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. После этого Блэр провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом и проинформировал его о предложениях по Газе, а Кушнер в начале месяца побывал в Израиле для обсуждения сложившейся в секторе ситуации.

«Блэр близок с Нетаньяху и его ближайшим советником Роном Дермером, отвечающим за послевоенные планы Израиля», — отмечает агентство.

Два источника рассказали, что Дермер прибыл в Вашингтон перед встречей по Газе 27 августа и увиделся с высокопоставленными чиновниками Белого дома.

Согласно материалу, Блэр и Кушнер представили Трампу предложения по плану послевоенного устройства Газы. Они собирались обсуждать варианты управления сектором без власти ХАМАС. При этом послевоенный план, согласованный с Белым домом, мог бы предоставить Нетаньяху «политическое прикрытие» для принятия решения о прекращении огня в рамках всеобъемлющего соглашения, предполагающего отстранение палестинского радикального движения от власти.

Два дня назад Трамп пообещал «убедительное завершение» военного конфликта в секторе Газа в ближайшие две-три недели.

Ранее жена Эрдогана попросила Меланию Трамп уделять детям Газы такое же внимание, как и украинским.