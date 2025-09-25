На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пушков высказался о влиянии санкций на золотовалютные резервы РФ

Пушков: западные санкции не помешали росту золотовалютных резервов РФ
Pavel Kashaev/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков заявил, что несмотря на сотни санкций со стороны США и 19 санкционных пакетов Евросоюза, золотовалютные резервы России продолжают расти. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По данным Банка России, с 12 по 19 сентября резервы увеличились на 1,1% и достигли рекордных 712,6 млрд долларов.

Пушков напомнил слова бывашего министра финансов Франции Брюно Ле Мэра и министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро, обещавших сломать экономику России. При этом он подчеркнул, что сама Франция с ее огромным госдолгом более €3 трлн сегодня находится в гораздо более сложном экономическом положении.

До этого сообщалось, что российские власти планируют ограничить 100 граммами вывоз золота в монетарных слитках из РФ через страны Таможенного союза.

17 сентября стало известно, что Швейцария в период с января по июнь 2025 года в два раза увеличила импорт российского золота в годовом выражении, несмотря на антироссийские санкции. За указанный период страна приобрела 10,2 тонны драгметалла на $934,7 млн. Импорт увеличился наполовину, а в денежном выражении — в два раза.

Ранее юрист объяснил, как в России будут контролировать покупателей золотых монет.

