В России планируют ограничить вывоз золота

Минфин РФ предложил ограничить 100 граммами вывоз золота физлицами
Илья Наймушин/РИА Новости

Российские власти планируют ограничить 100 граммами вывоз золота в монетарных слитках из РФ через страны Таможенного союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минфина России Алексея Моисеева.

«Проект указа в высокой степени готовности, мы заканчиваем согласование и планируем в течение нескольких недель внести в правительство <...>. Там будут граммы, там будет 100 граммов, это монетарные слитки», — рассказал Моисеев.

По его словам, реализовать инициативу планируют уже в 2025 году.

17 сентября стало известно, что Швейцария в период с января по июнь 2025 года в два раза увеличила импорт российского золота в годовом выражении, несмотря на антироссийские санкции. За указанный период страна приобрела 10,2 тонны драгметалла на $934,7 млн. Импорт увеличился наполовину, а в денежном выражении — в два раза.

15 сентября стоимость золота на бирже Comex обновила исторический максимум, превысив $3720 за тройскую унцию.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно заработать на золоте.

