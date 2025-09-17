На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европейская страна вдвое увеличила импорт золота из России

Швейцария удвоила импорт российского золота в 2025 году, несмотря на санкции
Павел Лисицын/РИА Новости

Швейцария в период с января по июнь 2025 года в два раза увеличила импорт российского золота в годовом выражении, несмотря на антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

За указанный период Швейцария приобрела 10,2 тонны российского золота на $934,7 млн. Импорт увеличился наполовину, а в денежном выражении — в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за полгода европейская страна купила на мировых рынках золота на $95,1 млрд, что в 1,8 раза больше результатов 2024 года.

В августе владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря сообщал, что геополитическая ситуация и вводимые со стороны США торговые пошлины могут спровоцировать рост цен на драгоценные металлы, в частности — на золото. На этом фоне к концу 2025 года унция золота может впервые в истории перешагнуть отметку в $4 тысячи, отметил бизнесмен.

Ранее эксперт назвал оптимальную долю вложений в драгоценные металлы.

