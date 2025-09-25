На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о своем отношении к Эрдогану

Трамп назвал Эрдогана жестким и крайне самоуверенным
Peter Nicholls/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «жестким» и «крайне самоуверенным» в ходе двусторонней встречи в Белом доме. Его слова приводит РИА Новости.

«Это жесткий человек. Это человек, который крайне самоуверен. Как правило, я не жалую самоуверенных, но этот мне всегда нравился», — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, в ходе встречи Трамп рассказал, что снял санкции с Сирии по просьбе Эрдогана, а также властей Саудовской Аравии и Катара, чтобы «дать стране шанс вздохнуть».

Незадолго до этого американский лидер заявил о своей готовности «немедленно» отменить санкции против Турции. По словам Трампа, это может произойти очень скоро, если переговоры с его турецким коллегой в Белом доме пройдут успешно.

Ранее Эрдоган ответил на обвинения оппозиции в «торге» с сыном президента США.

