Трамп заявил о готовности снять санкции с Турции после встречи с Эрдоганом

Трамп пообещал сразу снять санкции с Турции в случае успеха встречи с Эрдоганом
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов «немедленно» отменить санкции против Турции. Об этом пишет РИА Новости.

Снять санкции американский лидер будет готов, если предстоящая встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме пройдет успешно.

«Это может произойти очень скоро: если у нас будет хорошая встреча, то почти сразу», — заявил он.

Трамп также заявил, что для России настало время завершить украинский конфликт.

23 сентября в ходе встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что конфликт на Украине едва ли закончится скоро, потому что Россия обладает большой военной мощью.

Позднее американский лидер в своей соцсети Truth Social назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю.

Ранее политолог призвал не игнорировать заявления Трампа о России.

