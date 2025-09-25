Трамп объяснил, почему снял санкции с Сирии

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме заявил, что снял санкции с Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара, чтобы «дать стране шанс вздохнуть». Его слова приводит РИА Новости.

«По его просьбе (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. — «Газета.Ru»), также по просьбе короля Саудовской Аравии, по просьбе Катара. Они попросили снять санкции, были очень серьезные санкции... Я снял их, чтобы дать им (Сирии. — «Газета.Ru») шанс вздохнуть», — уточнил американский лидер.

Незадолго до этого Трамп также сообщил о своей готовности «немедленно» отменить санкции против Турции. По словам главы Белого дома, это может произойти очень скоро, если переговоры с турецким президентом пройдут успешно.

23 сентября госсекретарь Марко Рубио заявил, что США считают абсурдной ситуацию, при которой европейские страны требуют от Вашингтона антироссийских санкций, при этом сами закупают энергоресурсы РФ.

Ранее Кремль оценил решение Трампа снять санкции с Сирии.