Трамп признался, что неверно оценил позицию Путина по одному вопросу

Axios: Трамп признался, что неверно оценил стремление Путина к миру
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп в частном порядке признался, что неверно оценил стремление российского лидера Владимира Путина к миру на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что Трамп любит хвастаться своей способностью контролировать мировые события и других лидеров, но есть два заметных исключения в лице Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Несмотря на обещания президента США положить конец конфликтам на Украине в Секторе Газа, он «похоже, сомневается в своей способности повлиять на людей, которые их продлевают», пишет портал. Высокопоставленный представитель Белого дома признал, что разочарование Трампа и его команды в связи с неспособностью положить конец событиям на Украине и в секторе Газа во многом схоже, сообщает Axios.

«Трамп признался своим доверенным лицам, что неверно оценил стремление Путина к миру, но отверг идею о том, что им манипулирует Нетаньяху», — говорится в тексте.

12 сентября Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что его терпение в отношении российского коллеги Владимира Путина иссякает. При этом он выразил намерение в ближайшие дни провести телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, его беседа с лидером России состоится на текущей неделе или в начале следующей.

Ранее сенатор Грэм захотел признать Россию «спонсором терроризма».

