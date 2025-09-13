Трамп назвал условие для ввода серьезных санкций в отношении РФ

Трамп: США введут серьезные санкции против РФ при отказе стран НАТО от ее нефти

Президент США Дональд Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Обращение к государствам — участникам военного блока опубликовано в соцсети американского лидера Truth Social.

«Если НАТО сделает как я скажу, эта война закончится быстро и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите мое время, а так же время, энергию и деньги Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Накануне Трамп заявил, что его терпение в отношении президента РФ Владимира Путина быстро иссякает.

При этом 10 сентября Трамп заявил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, его беседа с лидером России состоится на текущей неделе или в начале следующей. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков при этом сообщил, что в настоящее время нет договоренностей о будущем телефонном разговоре двух президентов.

Ранее Трамп признался, что неверно оценил стремление Путина к миру.