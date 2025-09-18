На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп пожаловался, что Путин «подвел» его

Трамп заявил, что Путин подвел его в вопросе разрешения конфликта на Украине
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, что президент РФ Владимир Путин «подвел» его в вопросе урегулирования украинского конфликта. Трансляцию выступления Трампа вел YouTube-канал Белого дома.

«Я думал, я быстро закончу войну на Украине из-за моих отношений с Путиным, но он подвел меня», — пожаловался американский лидер.

13 сентября Трамп направил странам НАТО письмо, в котором заявил о готовности ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Кроме того, американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая.

Он также сообщил, что его терпение в отношении российского президента Владимира Путина «быстро иссякает».

Ранее Лавров объяснил, почему США хотят убрать Украину c повестки дня.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
