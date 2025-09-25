На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков: Путин и Лукашенко приветствовали готовность Гросси выдвигаться на пост генсека ООН

Путин и Лукашенко приветствовали готовность Гросси выдвигаться на пост главы ООН
true
true
true
close
РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приветствовали готовность генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси выдвигать свою кандидатуру на пост генсека Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Когда в кулуарах сидели до начала [Глобального атомного] форума лидеры, они действительно приветствовали готовность господина Гросси выдвигать свою кандидатуру», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что мнение остальных участников мероприятия ему неизвестно.

Незадолго до этого Лукашенко сообщил, что Путин не будет против назначения Гросси генеральным секретарем ООН. По словам белорусского лидера, глава МАГАТЭ никогда не подставлял Россию и Белоруссию, а также не заставлял Минск и Москву оправдываться.

Рафаэль Гросси планирует баллотироваться на должность генерального секретаря ООН в 2026 году. Он признался, что рассчитывает на всеобщую поддержку.

Ранее в Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в Москву.

