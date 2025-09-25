Москва лучше, чем Нью-Йорк, подходит для штаб-квартиры ООН. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«К сожалению, тот факт, что штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, сыграло с организацией злую шутку. ООН перестала выполнять функцию по поддержанию мира на планете», — подчеркнул он.

По мнению Шеремета, такое положение дел сложилось из-за того, что организация оказалась подвержена попыткам Запада подчинить ее в угоду своим интересам.

«Уверен, что штаб-квартире ООН стоить сменить прописку на справедливую и сдержанную Москву», — подытожил он.

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Нью-Йорке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Лаврову в первый день на полях мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров. По ее словам, встреч может быть больше 10, но вряд ли меньше. Кроме того, Лавров может переговорить с кем-то «в кулуарах, в коридорах».

Ранее Лавров обвинил Гутерриша в невыполнении требований Устава ООН.