На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву

Депутат Шеремет: Москва подходит лучше для штаб-квартиры ООН
true
true
true
close
Shutterstock

Москва лучше, чем Нью-Йорк, подходит для штаб-квартиры ООН. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«К сожалению, тот факт, что штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, сыграло с организацией злую шутку. ООН перестала выполнять функцию по поддержанию мира на планете», — подчеркнул он.

По мнению Шеремета, такое положение дел сложилось из-за того, что организация оказалась подвержена попыткам Запада подчинить ее в угоду своим интересам.

«Уверен, что штаб-квартире ООН стоить сменить прописку на справедливую и сдержанную Москву», — подытожил он.

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Нью-Йорке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Лаврову в первый день на полях мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров. По ее словам, встреч может быть больше 10, но вряд ли меньше. Кроме того, Лавров может переговорить с кем-то «в кулуарах, в коридорах».

Ранее Лавров обвинил Гутерриша в невыполнении требований Устава ООН.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами