Лукашенко раскрыл, как Путин относится к возможному назначению Гросси генсеком ООН

Лукашенко заявил, что Путин не против назначения Гросси генсеком ООН, если тот захочет

Президент России Владимир Путин не будет против назначения главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН), если тот захочет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Глобального атомного форума, передает ТАСС.

Он отметил, что Гросси никогда не подставлял Россию и Белоруссию, а также не заставлял Минск и Москву оправдываться.

«Вы были искренним и порядочным человеком. Поэтому Владимир Владимирович сказал, что если господин Гросси захочет быть руководителем ООН, почему мы будем возражать», — сказал белорусский лидер.

Рафаэль Гросси планирует баллотироваться на должность генерального секретаря ООН в 2026 году. Он признался, что рассчитывает на всеобщую поддержку.

До этого Гросси заявлял, что избраться на пост генсека ООН ему поможет опыт работы на посту главы МАГАТЭ. По его словам, он будет стремиться вести диалог со всеми и быть «приемлемым для всех посредником».

Генсек ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, который предварительно проводит отбор кандидатов и может наложить вето на любой предложенный вариант. Нынешним, девятым по счету главой организации является Антониу Гутерриш. Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года.

Ранее СМИ писали, что генеральным секретарем ООН может впервые стать женщина.