Глава МАГАТЭ подтвердил участие в гонке на пост генсека ООН

Директор МАГАТЭ Гросси будет баллотироваться на пост генсека ООН
Albert Otti/Global Look Press

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует баллотироваться на должность генерального секретаря ООН в 2026 году. Как пишет РИА Новости, он подтвердил намерение участвовать в гонке на полях «Мировой атомной недели».

«Да, собираюсь», — сказал Гросси, отвечая на вопрос журналиста.

Он добавил, что рассчитывает на всеобщую поддержку.

До этого Гросси заявлял, что избраться на пост генсека ООН ему поможет опыт работы на посту главы МАГАТЭ. По его словам, он будет стремиться вести диалог со всеми и быть «приемлемым для всех посредником».

Генсек ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, который предварительно проводит отбор кандидатов и может наложить вето на любой предложенный вариант. Нынешним, девятым по счету главой организации является Антониу Гутерриш. Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года.

Ранее СМИ писали, что генеральным секретарем ООН может впервые стать женщина.

